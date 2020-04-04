Коронавирус в Китае: 18 заражений за сутки

04.04.2020, 4:43, Новости дня

По данным Государственного комитета по здравоохранению КНР, в течение суток в материковом Китае зарегистрировано 19 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19, 18 из которых были выявлены у прибывших из-за рубежа.

За этот же период четверо из ранее заболевших скончались, летальные случаи зарегистрированы в провинции Хубэй, считающейся эпицентром распространения инфекции. Всего же с конца декабря минувшего года в стране скончались 3 326 человек, было зарегистрировано 81 639 случаев заболевания, в то числе, 888 ввезенных из-за границы, напоминает "Интерфакс".

Сейчас на материковой части Китая курс лечения проходят 1 562 заболевших, состояние 331 пациента оценивается как тяжелое. Более 76 000 человек выздоровели и покинули медицинские учреждения.