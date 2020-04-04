Мнение: Отчаянная торговля

04.04.2020, 4:30, Разное

Перед новой встречей ОПЕК+ Путин высказался, что он не против сокращения добыи нефти на 10 млн баррелей в сутки совместно с другими производителями. Но это должно быть "по-партнерски" и базовой величиной, от которой должен идти отсчет, должны стать уровни, которые действовали во время предыдущего соглашения ОПЕК+

Понятно, что Путин торгуется. Фактически его прижали в угол и поставили условие. Мало того – американцы предельно прозрачно намекнули, что шаг вправо-влево, и возможно введение новых санкций. Которые будут введены теперь против самого дорогого у наших воров – против нефтяного (а возможно, заодно и газового) экспорта. Ничего другого за душой у них все равно нет. Страну они ограбили, промышленность и экономики истребили под корень.

Уже сейчас понятно, для чего Саудовская Аравия наращивала добычу с чуть более чем 9 млн баррелей до почти 13. Как раз для того, чтобы отсчитывать уровень снижения добычи именно с текущих показателей. И совершенно точно кронпринц упрется насмерть – его позиции дивно как хороши по сравнению с Путиным. А это означает, что даже поделив 10 миллионов на три части (Саудовская Аравия, Россия и все остальные), саудиты вернутся к тому же уровню, который был до марта этого года, "срезав" лишь то, что они нарастили последние две недели. А вот России при таком раскладе придется резать более половины текущего экспорта, который составляет порядка 5 млн баррелей. Понятно, что Путин пытается выгадать и поторговаться.

Дадут ли ему возможность отползти с не самыми катастрофическими потерями – узнаем на следующей неделе. Главное уже произошло. Тупые и жадные российские воры имели возможность в начале марта согласиться на сокращение добычи на 0,5 млн баррелей в сутки. Обидно, но что делать. Теперь же вариантов нет – сокращать добычу придется кратно от этого объема, причем стартовые позиции цены на нефть сегодня совершенно иные.

Тупость, алчность и вопиющая некомпетентность – визитная карточка всей путинской номенклатуры. С ним во главе. Ну, и трусость, конечно. То, как президент прячется от проблем и ответственности – это, конечно, талант. Хоть в чем-то этот человек на высоком уровне.

Сомнений особых нет. Проигравший здесь именно Путин, за его счет и будут заново балансировать нефтяной рынок. Он, конечно, переложит убытки на нас. Тут тоже сомнений нет – людоеды, сидящие в Кремле, рассматривают народ России исключительно как ресурсную поляну, из которой можно черпать. Любопытным, пожалуй, представляется лишь один вопрос – присоединятся ли США и Канада к этому новому соглашению. Хотя бы символически.