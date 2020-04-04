Глава МВФ сообщила о «темном часе человечества»

04.04.2020, 4:20, Новости дня

Кристалина Георгиева, директор-распорядитель Международного валютного фонда, заявила, что пандемия коронавируса затормозила мировую экономику.

Она предупредила, что пандемия отбросила мир в рецессию «намного более худшую», чем глобальный финансовый кризис 2008-2009 годов.

На пресс-конференции, проведенной совместно с главой Всемирной организации здравоохранения, Георгиева назвала сложившуюся ситуацию «самым темным часом человечества». Она призвала богатые государства оказать помощь развивающимся, чтобы те смогли выдержать удар пандемии. По ее словам, ведется работа, чтобы государства-кредиторы не спешили взимать долги у государств-заемщиков.

Президент Всемирного банка Дэвид Малпасс написал в сети LinkedIn: «Мы ожидаем крупную глобальную рецессию».

Коронавирус COVID-19 инфицировал более 1 млн человек в мире, более 53 тыс скончались.