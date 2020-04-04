Вашингтон поблагодарил Москву за медоборудование по цене ниже рыночной
04.04.2020, 4:16, Новости дня
Американская сторона признательна РФ за то, что Москва предложила медицинское оборудование для борьбы с коронавирусом по цене ниже рыночной, сообщил высокопоставленный представитель Белого дома.
Как заявили в американской администрации, Вашингтон «ценит, что РФ продает» США «эти предметы по цене ниже рыночной», передает РИА «Новости».
Газета ВЗГЛЯД рассказывала, почему США критически необходима российская помощь в борьбе против коронавируса.
Напомним, российский военно-транспортный самолет Ан-124 «Руслан» доставил в США гуманитарную помощь, половина стоимости груза была оплачена Российским фондом прямых инвестиций, другая половина – американской стороной.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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