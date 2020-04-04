Hill – нефтяная война Москвы и Эр-Рияда способствует экономической неопределённости в условиях пандемии

04.04.2020, 4:06, Новости дня

Одной из тем, которые последнее время не дают покоя президенту США Дональду Трампу, является нефтяная война между Россией и Саудовской Аравией, пишет The Hill. Тем не менее, в настоящее время остаётся лишь гадать, как будет разворачиваться нефтяная война и когда она закончится, однако издание предсказывает трудные времена для мировой экономики.



Reuters

«Нам предстоит пройти через очень трудные две недели», — заявил президент США Дональд Трамп относительно распространения коронавируса. Однако, как пишет The Hill, трудные времена ждут и мировую экономику.

Внимание американского лидера также приковано к ценовому конфликту Саудовской Аравии и Россией. Во вторник на пресс-конференции глава Белого дома заявил, что говорил с наследным принцем Мухаммедом бен Салманом и президентом Владимиром Путиным.

По словам Трампа, Эр-Рияд и Москва ведут переговоры и он может «в случае необходимости лично присоединиться к этим переговорам в подходящий момент». Основную обеспокоенность вызывает возможность разрушения американской нефтяной промышленности.

По оценке американского лидера, Саудовская Аравия и РФ «сошли с ума». Хотя подобную формулировку вряд ли можно назвать дипломатичной, и, вполне возможно, это не понравится Москве и Эр-Рияду, они достаточно точно передают точку зрения многих аналитиков в области энергетики касательно истоков кризиса.

При этом вину за разногласия по вопросам цен на нефть в Вашингтоне возлагают на Эр-Рияд. В частности, именно наследного принца королевства госсекретарь США Майк Помпео призвал «успокоить мировые энергетические и финансовые рынки, в то время как мир стоит перед лицом серьезной экономической неопределённости».

The Hill отмечает, что какое-то время в США обсуждали «альянс с Саудовской Аравией по управлению мировым нефтяным рынком». Издание полагает, что конгресс, вероятно, не поддержал бы предложение, но оно могло бы стать рычагом давления на Эр-Рияд в попытках убедить королевство самостоятельно сократить добычу нефти.

Тем не менее, в Кремле уже опровергли слова президента Трампа о переговорах. И пока сложно судить о том, как и когда разрешится конфликт, столь не вовремя пришедшийся на эпидемию коронавируса.