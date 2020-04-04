Мнение: Москва пустынная

04.04.2020, 4:00, Разное

Поскольку сидеть дома безвылазно – обалдеешь, сегодня немного поездил по столице, благо, было важное дело. Даже и на метро прокатился.

Первое наблюдение: никаких “стражей порядка”, они же “блюстители карантина” – не видел ВООБЩЕ! Это даже удивительно. Ни БТР, ни конной милиции, ни казаков, ни хотя бы ментов в форме – никого. Долго думал, на что нынче похожа Москва – и вдруг осенило: она стала вдруг похожа на курортный городок в разгар сезона. Только без жары.

А так – большое сходство: курортные городки – они же все сонные, людей даже на центральных улицах мало, но – магазины все открыты. И трафик в них тоже не очень большой, и немногочисленные прохожие там все какие-то безразличные, надменные, не идут, а будто фланируют. Москва всегда была противоположностью – суета, давка, все нервные, все куда-то бегут; и вот вдруг – как будто расслабилась.

Но я, честно говоря, ожидал куда большего безлюдья и “безмашинья”. Какое там! Ехал на такси по МКАД, потом по Волгоградке – так плотность потока прямо на грани между “зеленым” и желтым”! Все ряды заняты! Конечно, для 5 вечера это было маловато, по прежним меркам – но по меркам карантина…

В метро вот народу реально мало – человек 15-20 на вагон. И это в “час пик”! Кстати, я посчитал из любопытства – все равно в масках менее половины (я, понятно, тоже без маски). На планшетах, которые развешаны в вагонах метро, теперь убрали всякую развлекуху и гонят исключительно призывы. Меня умилило, что из каких-то глубин совковой памяти у метрошных пиарщиков всплыло – надо давать фразы с подписями!

И вот теперь для немногочисленных пассажиров периодически всплывает, например, это:

НАДО СОХРАНЯТЬ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

И ниже подпись: В.ПУТИН

Или:

НЕОБХОДИМО СОБЛЮДАТЬ СОЦИАЛЬНУЮ ДИСТАНЦИЮ

И другая подпись: С.СОБЯНИН

А вот следующее какое-нибудь “Тщательно мойте руки не менее 40 секунд” – идет почему-то вообще без подписи, как-то сиротливо. По какому принципу они выбирали, что достойно подписи, а что нет?

В принципе, все правильно делают. У власти всегда всего три основных средства заставить себя слушаться:

1. Авторитет

2. Убеждение

3. Насилие (страх)

Вот люди и отрабатывают в как можно более полной мере первые два. Так как надеются, что для масс Путин и Собянин все еще остаются авторитетами.

Однако мне что-то, после сегодняшнего рейда, стало казаться, что весь “карантин” уже висит на волоске. Люди-то, я смотрю, все смелее высовывают носы за порог. До сих пор власти выручала плохая погода, воцарившаяся в Москве с начала недели – гулять-то особо по снегу и холоду никому не хотелось.

Но вот погода начала улучшаться – и что теперь их остановит? Я изначально предсказывал “соблюдению карантина” максимум 10 дней народного терпения – и пока не собираюсь отказываться от своей оценки.