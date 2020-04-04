Мнение: “Астартес”

04.04.2020, 3:55, Разное

Завершился еще один фанатский долгострой по "Warhammer40к".

Не так давно уже выходил "Death of Hope https://colonelcassad.livejournal.com/5696397.html

Спустя 2 с лишним года после первого тизера, "Астартес" наконец то добрались до условного финала.

Любые огрехи ролика ниже можно списать на то, что его делал один человек у себя дома.

И с учетом этого факта, получилось весьма недурственно.

История получилась простенькой, но антуражной, с весьма симпатичным визуалом.

Автор теперь ищет финансирование, чтобы приступить к новым проектам по WH40k, по его словам, у него есть и более амбициозные сюжеты, для которых потребуются более солидные ресурсы. Полагаю, донатов он соберет немало.

Как ни смешно, но последние фанатские работы по WH40k в целом лучше того, что выпускало до недавнего времени компания владеющая правами на франшизу.