 

Мнение: “Астартес”

04.04.2020, 3:55, Разное

Завершился еще один фанатский долгострой по "Warhammer40к".
Не так давно уже выходил "Death of Hope https://colonelcassad.livejournal.com/5696397.html
Спустя 2 с лишним года после первого тизера, "Астартес" наконец то добрались до условного финала.
Любые огрехи ролика ниже можно списать на то, что его делал один человек у себя дома.
И с учетом этого факта, получилось весьма недурственно.

История получилась простенькой, но антуражной, с весьма симпатичным визуалом.

Автор теперь ищет финансирование, чтобы приступить к новым проектам по WH40k, по его словам, у него есть и более амбициозные сюжеты, для которых потребуются более солидные ресурсы. Полагаю, донатов он соберет немало.
Как ни смешно, но последние фанатские работы по WH40k в целом лучше того, что выпускало до недавнего времени компания владеющая правами на франшизу.

Источник: Colonel Cassad



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