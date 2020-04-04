 

Патриарх Кирилл начал объезжать Москву с молитвой об избавлении от коронавируса

04.04.2020, 3:54, Разное

Патриарх Кирилл начал совершать крестный ход на автомобиле вокруг Москвы с иконой Богоматери «Умиление». Кортеж предстоятеля РПЦ, молящегося об избавлении от коронавируса, сейчас движется по МКАД, следует из прямой трансляции телеканала «Спас».

Из своей резиденции в Чистом переулке от направился на юг Москвы и начал движение по кольцевой дороге: в районе Жулебино на МКАД образовалась пробка. Конечной точкой маршрута станет кафедральный Елоховский собор, куда перенесут чудотворную икону. В храме предстоятель возглавит вечернее богослужение. В это время верующих призвали присоединиться к молитве из дома.

Сегодня же аналогичная акция была проведена в воздухе: известный старец и духовник патриарха схиархимандрит Илий (Ноздрин) облетел Москву и Санкт-Петербург на самолете, молясь о прекращении пандемии.

В конце марта патриарх призвал верующих воздержаться от посещения храмов на фоне распространения в РФ коронавирусной инфекции. Патриархия также разослала приходам рекомендации о соблюдении санитарных норм во время богослужений: в том числе, верующим рекомендовали не давать целовать крест, а священников во время соборования попросили использовать одноразовые ватные палочки.

Источник: Новая газета



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.03 / Учёные: Избыток сахара может стать причиной преждевременной смерти

27.02 / В Индии механик собрал Volkswagen Beetle по фотографиям

23.03 / На Сахалине задержали планировавших нападение на учебное заведение студентов

23.02 / Смартфон Huawei Nova 6 подешевел после дебюта

04.03 / Рэйв-группа Little Big начинает подготовку к конкурсу «Евровидение-2020»

10.02 / Медики рассказали о симптомах и причинах комы

03.02 / В МТИ разработали дешевую «умную поверхность» для усиления сигнала Wi-Fi

12.03 / Эксперты Mayo Clinic: Ночные кошмары сигнализируют о расстройстве психики

31.03 / “Время истероидов”: Собчак удивила странными рассуждениями о коронавирусе

20.02 / Эксперты рассказали о лечебных свойствах печеного чеснока

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска