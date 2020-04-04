В Турции людям младше 20 лет запретили выходить на улицу

04.04.2020, 3:31, Новости дня

Президент Турции Реджеп Эрдоган объявил комендантский час, запрещающий гражданам младше 20 лет покидать свои дома, за исключением случаев крайней необходимости. Об этом сообщает 3 апреля Anadolu.

Он также объявил о 15-дневном запрете на въезд или выезд транспортных средств из 31 провинции, в том числе из Стамбула, где проживает почти пятая часть населения Турции, а также из городских центров столицы Анкары, Измира, Бурсы и Аданы.

По словам президента, ношение масок в местах скопления людей, в том числе в магазинах, является обязательным.

По данным агенства, в Турции зафиксировано более 20 тыс. случаев заболевания коронавирусом, а число погибших составляет 425. В общей сложности 484 человека полностью выздоровели после лечения.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 3 апреля, общее количество инфицированных в мире превысило 1,06 млн человек, из них более 223 тыс. выздоровели, а 56,7 тыс. умерли.