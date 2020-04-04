Полиция нашла миргородца, который скрывался от медиков из-за подозрения на COVID-19

04.04.2020, 3:31, Новости дня

Полиция и медики установили местонахождение мужчины из Миргородского района, который отказывался от тестирования на коронавирус. Об этом сообщила пресс-офицер Нацполиции Полтавской области Полина Ларина, говорится на сайте Полтавской облгосадминистрации.

Сейчас мужчина находится в своей деревне, добавила Ларина.

“Мужчина принял самостоятельное решение поехать в Киев, чтобы провериться на COVID-19, так как подозревал заражение. Когда узнал, что его разыскивают, вернулся домой. По его словам, тест оказался отрицательным. Однако медики области повторно мужчину обследуют”, – сказала она.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Ухане (Китай). 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 3 апреля, общее количество инфицированных в мире превысило 1,08 млн человек, из них более 225 тыс. выздоровели, 58,2 тыс. умерли.

В Украине, по данным Минздрава на 22.00 3 апреля, коронавирусная инфекция COVID-19 подтверждена у 1072 человек, из них 22 вылечились, 27 скончались.