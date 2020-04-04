В Киеве начали работать мобильные бригады, тестирующие киевлян на COVID-19 дома

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04.04.2020, 3:31, Новости дня

В Киеве начали работать мобильные бригады, которые тестируют киевлян на COVID-19 дома. Об этом сообщил первый заместитель председателя Киевской городской госадминистрации Николай Поворозник, пишет пресс-служба КГГА.

“На сегодняшний день такие бригады созданы во всех районах. Многие из них уже успели осуществить выезды и сделать анализы”, – проинформировал Поворозник.

Медработников обеспечили средствами индивидуальной защиты и тестами для экспресс-тестирования, сумками-холодильниками, комплектами для забора образцов, дезрастворами и антисептиками, пакетами для утилизации средств индивидуальной защиты и тому подобное.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Ухане (Китай). 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 3 апреля, общее количество инфицированных в мире превысило 1,08 млн человек, из них более 225 тыс. выздоровели, 58,2 тыс. умерли.

В Украине, по данным Минздрава на 22.00 3 апреля, коронавирусная инфекция COVID-19 подтверждена у 1072 человек, из них 22 вылечились, 27 скончались.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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