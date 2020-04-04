Россия помогает Сербии в борьбе с коронавирусом

04.04.2020, 3:30, Новости дня

В Сербскую республику отправились наши военные специалисты, доставили также медоборудование и спецтехнику. Первый российский борт встречали премьер-министр и глава минобороны Сербии.

Хлебом и солью, именно так встречают самых дорогих и долгожданных гостей. Аэропорт Батайница, в двадцати километрах — Белград. У трапа Ил-76 российских военных встречают на особо высоком уровне, премьер и министр обороны. Эта рука помощи для Сербии очень важна, но руки здесь не жмут, все в масках, таковы правила этого нового противовирусного этикета.

"Нам очень нужна эта помощь, она прибыла в самый тяжелый момент борьбы с COVID-19, в день когда мы начали пятую неделю борьбы с инфекцией. Тот факт, что вы приехали так быстро и откликнулись на призыв президента Вучича — для нас это многое значит. Хочу передать всем россиянам большое спасибо за то, что обеспечиваете нас медицинским имуществом, медицинскими работниками и специалистами. Теперь у нас есть все для борьбы с вирусом", — поблагодарила Ана Брнабич, премьер-министр Сербии.

И будет еще больше, только за эти сутки, третьего апреля, с аэродрома Чкаловский в Сербию вылетело 4 российских военных борта. Это поручение президента — оперативно создать авиационную группировку и начать, как можно раньше доставлять помощь для борьбы с пандемией.

"Это сотрудничество показывает, что теперь Сербия никогда не будет больше одной. Президенты Вучич и Путин действительно подружились, и в этой тяжелой ситуации, когда COVID действительно охватил весь мир, РФ помогает именно Сербии. Полезные ресурсы, которые РФ могла бы использовать у себя дома, она отдала Сербии, чтобы мы могли побороть эту болезнь", — отметил Александр Вулин, министр обороны Сербии.

Бороться самим, но не забывать и о других. Коронавирус проблема мирового масштаба, и сражаться с нею нужно вместе. 11 рейсов военно-транспортной авиации ВКС, доставят в Сербию всё необходимое, включая медицинское оборудование, защитные средства, 16 единиц военной техники, ну и конечно первоклассных специалистов.

"В составе подразделения включены подразделения войск РХБ защиты, для проведения дезинфекционных мероприятий, а также несколько бригад врачей, для оказания медицинской помощи", — сообщил Михаил Чернышев, генерал-майор, начальник войск радиационной, химической, биологической защиты Западного Военного Округа.

Всего 87 военнослужащих в ближайшее время приступят к работе в наиболее сложных по эпидемиологической обстановке районах Сербской республики, это города Белград, Чуприя, Валево, Нови-Сад, Ниш, Крагуевац и Кикинда. Там специалисты проведут эпидемиологическую диагностику и преступят к дезинфекционным мероприятиям.

"Министерством обороны сформированы 8 групп специалистов медицинской службы, при чем включающих себя представителей разных профессий, это и эпидемиологи, вирусологи, терапевты, инфекционисты, врачи-анестезиологи. Оснащён необходимым оборудованием, современным. Задачей этих групп является организация проведения противоэпидемических мероприятий среди населения, а также проведение дезинфекционных мероприятий и оказания медицинской помощи с использованием соответствующего оборудования и аппаратуры", — сообщил Рустам Аминьев, полковник медицинский службы.

Первое совместное совещание российских и сербских военных уже состоялось. Спецы радиационной химико-биологической защиты Министерства обороны могут быть направлены в город Бачку Пола, где были выявлены случаи заражения COVID-19 среди сербских военнослужащих. 4 апреля в Белграде состоится расширенное совещание, минздрав и минобороны Сербии определят наиболее приоритетные направления для работы российских военных. А это Италия, здесь российские специалисты уже который день проводят дезинфекцию пансионатов для пожилых людей. Полностью обработаны 20 пансионатов в Ломбардии, более 80 тысяч квадратных метров.

Но об усталости не может быть и речи, когда спасаешь чьи-то жизни. Защитный костюм, маска, очки. Тщательно, одну за одной, здесь обрабатывают все поверхности, всё к чему могли прикасаться. Аэрозольными антисептиками буквально моют и внутренние помещения и наружные территории. Руководству и медперсоналу пансионатов российские эпидемиологи также выдают рекомендации, как поддержать противоэпидемический режим и главное — как не допустить распространения вируса.

"Мы пытались стабилизировать ситуацию, использовали разные средства. Но российская помощь в корне всё изменила. Спасибо от всего сердца", — поблагодарил Луиджи Дзанотти, директор пансионата.

Впереди еще много работы, ведь эта война, человечества с коронавирусом, пока ещё не закончена, но каждое усилие без сомнений, всё больше приближает нас к победе.