Полицейский внедорожник перевернулся после столкновения с такси в Москве
04.04.2020, 3:30, Новости дня
Один человек пострадал в результате тройного ДТП на юге Москвы, где столкнулись внедорожник полиции и две легковушки.
Авария, как утверждают очевидцы, произошла в ночь на 4 апреля на Варшавском шоссе. В обстоятельствах сейчас разбираются инспекторы ДПС, по предварительным данным, столкнулись двигавшиеся в одном направлении служебный УАЗ и такси, после чего полноприводный автомобиль перевернулся на крышу, а машина "Яндекс.Такси" врезалась в другую легковушку.
Травмы, как сообщил источник ТАСС, получил пассажир такси. О состоянии полицейских ничего не сообщается. Их автомобиль, как можно судить по фото, получил серьезные повреждения.
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