 

Трамп не исключил введения пошлин против РФ и Саудовской Аравии

04.04.2020, 3:30, Новости дня

США пока не собираются вводить дополнительные таможенные пошлины против РФ и Саудовской Аравии, но могут сделать это, если к Вашингтону «не будут относиться справедливо», сообщил глава американского государства Дональд Трамп.

Трамп пояснил, что пошлины «в отношении Китая и других» стран принесли США «невероятное количество денег». Президент США заявил, что «может» использовать этот метод и для нормализации ситуации на мировом нефтяном рынке. 

«Поступаю ли так сейчас? Нет. Думаю ли я об их введении в настоящий момент? Нет», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

Однако он готов принять подобные меры, если к США «не будут относиться справедливо».

Это касается как Саудовской Аравии, так и России. Вариант «отмены санкций, какого-то смягчения санкций» Трамп не рассматривает.

Он заявил, что «спор» между Россией и Саудовской Аравией «наносит ущерб всему остальному миру, поскольку действительно наносит ущерб индустрии энергетики».

Министр энергетики США Дэн Бруйетт на встрече с представителями нефтяной отрасли заявил, что Белый дом не ведет переговоры с Саудовской Аравией или Россией по сокращению добычи нефти и хочет, чтобы обе стороны пришли к соглашению друг с другом, передает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.

Напомним, СМИ сообщают, что американские нефтяники захотели вынудить Россию сократить добычу нефти. В частности, Белый дом призывают рассмотреть вопрос о введении новых санкций в отношении российских компаний, или же об отмене существующих в случае, если РФ согласится на сокращение добычи.



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