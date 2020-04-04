Посольство РФ в США взяло под крыло оказавшихся в сложном положении россиян

04.04.2020, 3:30, Новости дня

Российское посольство в США предоставит возможность разместиться в гостинице 51 гражданину России, которые после отмены рейсов "Аэрофлота" не смогли вылететь в Москву из Нью-Йорка.

Пресс-секретарь диппредставительства Николай Лахонин сообщил, что люди будут размещены до понедельника, 6 апреля, в отеле, расположенном неподалеку от аэропорта имени Джона Кеннеди (JFK). Еще десять человек согласились разместить у себя дома проживающие в Нью-Йорке соотечественники.

Около 250 россиян должны были вылететь из Нью-Йорка в Москву в минувшую пятницу, но Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции сообщил, что с 4 апреля международные рейсы, которые вывозящие граждан РФ домой, будут остановлены.

Люди, которые не смогли вылететь в Москву, в течение нескольких часов находились в аэропорту, сообщает ТАСС. Большинство из них прибыло на территорию США на работу, в туристических целях и для посещения родственников. Многие из оказавшихся в сложной ситуации людей отмечали, что им негде остановиться в США, несколько пожилых россиян сетовали на то, что у них заканчиваются запасы необходимых лекарств.

Сейчас крупнейший мегаполис США является одним из основных очагов распространения коронавирусной инфекции в стране: по данным портала Worldometers в штате Нью-Йорк выявлено уже более 103 тысяч случаев заражения, зафиксировано 3218 летальных исходов.