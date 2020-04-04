Обнаружена связь между головным мозгом и кишечником

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04.04.2020, 3:20, Новости дня

Ученые смогли определить особый тип нервных окончаний в кишечнике, которые могут передавать спинному мозгу сигналы о дискомфорте или боли.

Созданная учеными разработка позволила им определить, где в кишечнике расположены чувствительные нервные окончания и каким образом они активизируются. В рамках исследования специалисты смогли обнаружить два класса задействованных нейронов, а также определить их расположение в разных слоях толстой кишки.

По словам экспертов, результат их работы имеет важное значение для разработки эффективных методов лечения синдрома раздраженного кишечника, язвенного колита и хронического запора.



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