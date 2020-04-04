Был открыт новый класс вкусовых рецепторов

04.04.2020, 3:20, Новости дня

Ученые смогли определить, что многочисленные белки опсины являются не только основным соединением зрительного пигмента родопсина, а и рецепторами вкуса.

Во время новой работы специалисты обнаружили, что молекулы опсина могут применяться для обнаружения тонких химических сигналов. Во время эксперимента ученые предложили мухам на выбор обычный сахар и сахар с аристолохиевой кислотой. Мухи выбрали чистый сахар и отказались от горького вещества.

Когда эксперты вырастили плодовых мух с мутациями, не позволяющими им синтезировать различные белки опсина, было обнаружено, что мухи не способны обнаруживать посторонние вещества и выбирают два вида сахара.

Результат эксперимента показал, что аристолохиевая кислота активировала опсины методом связи с организмом таким же способом, как и сетчатка с родопсином.