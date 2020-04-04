Bild – «карантин довёл» — экс-глава австрийского МИД донесла на мужа из-за побоев

04.04.2020, 2:54, Новости дня

Бывший министр иностранных дел Австрии Карина Кнайсль сказала на своего мужа в полицию за рукоприкладство, пишет Bild. По её словам, во время ссоры он дал ей две пощёчины. Правоохранительные органы запретили супругу приближаться к ней, а также отобрали у него охотничье ружьё. Немецкое издание полагает, что причиной конфликта мог послужить карантин.



Reuters

Многие опасаются, что карантин, введённый из-за пандемии коронавируса, может привести к увеличению случаев домашнего насилия, пишет Bild. И эти опасения в некотором смысле подтверждает случай, произошедший недавно в Австрии, отмечает немецкое издание.

После ссоры со своим мужем, предпринимателем Вольфгангом Майлингером бывший министр иностранных дел Австрии Карина Кнайсль сказала на него в полицию. По её словам, во время конфликта она барабанила его в грудь, после чего он дал ей две пощёчины. До этого подрались собаки супругов. Кнайсль пыталась их разнять, и один из псов укусил её за ногу.

И это не всё, отмечает издание. Схожий инцидент произошёл в 2019 году, когда она ещё занимала пост главы внешнеполитического ведомства. Тогда Майлингер толкнул её на пол, но обошлось без заявлений в полицию.

Комментируя последний случай, Майлингер заявил, что не бил свою жену, а просто хотел её успокоить. По его словам, у Кнайсль сейчас «сдают нервы», потому что она ничего не зарабатывает и не получает госпомощь для частных предпринимателей. В полиции же сочли, что супруг представляет «угрозу». Ему запретили приближаться к жене и их общему дому. У него также отобрали охотничье ружьё.

В своё время свадьба Кнайсль и Майлингера привлекла к себе международное внимание, потому что в качестве почётного гостя на ней находился глава Кремля Владимир Путин, напоминает издание. Экс-глава МИД тогда потанцевала с президентом РФ и даже присела перед ним в книксене.