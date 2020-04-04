 

Bloomberg – Меркель вышла из самоизоляции и призвала сограждан оставаться дома

04.04.2020, 2:54, Новости дня

Канцлер Германии Ангела Меркель вернулась на работу в офис после домашнего карантина, на который она была направлена после контакта с инфицированным COVID-19, передаёт Bloomberg. В своём обращении политик призвала граждан соблюдать меры предосторожности во время пасхальных каникул.


Reuters

Канцлер Германии Ангела Меркель вернулась к работе в офисе, завершив двухнедельную самоизоляцию, после того как как минимум три теста показали отсутствие у неё коронавируса, сообщает Bloomberg.

Как отмечает агентство, решение о самоизоляции Меркель приняла 22 марта после того, как стало известно, что врач, который за два дня до этого делал ей профилактическую прививку от пневмонии, заболел коронавирусом. 

В пятничном обращении канцлер призвала граждан оставаться дома и избегать социальных контактов во время пасхальных каникул.

Несмотря на то, что замедление темпов распространения вируса даёт «некоторую надежду», Меркель подчеркнула, что ещё рано судить о времени ослабления ограничений.

«Я бы поступила совершенно безответственно, если бы назвала конкретную дату для снятия, или, по крайней мере, ослабления мер, но тогда я бы не смогла выполнить это обещание. Количество заражений не позволит», —отметила лидер Германии.

Меркель также добавила, что правительство «день и ночь» трудится над защитой здоровья граждан, передаёт Bloomberg.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.02 / Российские кабриолеты Aurus заступят на службу в Минобороны РФ

07.03 / Станислав Белковский: Путин будет елбасы. Причем всех

17.03 / Сутки на Донбассе. Семь обстрелов боевиков, ранен один украинский военный

04.02 / Путин прибыл в Череповец

19.03 / Украина стала основным покупателем российской свинины

17.02 / “Что тут плохого?” Дипломат Филипчук утверждает, что против “мюнхенского плана” организовали “фейк-кампанию”

11.02 / Парламент Северной Македонии ратифицировал договор о вступлении страны в НАТО

06.02 / Медики научились выделять стволовые клетки почек из мочи

05.03 / Динамика коронавируса на 5 марта: седьмой заболевший на территории России

30.03 / “Манчестер Юнайтед” готов заплатить 150 млн евро за переход Сауля из “Атлетико”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска