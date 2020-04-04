Из-за COVID-19 петербуржец с таджикским паспортом собрался лететь из Дохи в Минск

04.04.2020, 2:48, Новости дня

Житель Санкт-Петербурга с паспортом гражданина Таджикистана Игорь Бузин, которого пограничная служба Пулково не пустила в город из-за ситуации с коронавирусом, направится из Дохи через Париж в Минск, поскольку Белоруссия пока не закрыла границы.

Бузин провел отпуск на Шри-Ланке и возвращался пересадочным рейсом. В Дохе он не смог сесть на самолет в Москву, пишет «Фонтанка».

После подключения к ситуации дипломатов Бузин прилетел в Санкт-Петербург, но из Пулково его не выпустили, он вернулся в катарскую столицу, причем был единственным пассажиром на борту.

После приземления самолета сотрудники Qatar Airways пожелали ему скорейшего возвращения домой и вручили конверт с деньгами.

Теперь Бузин собирается через Париж попасть в Минск. Он рассчитывает, что из Белоруссии сможет вернуться в Таджикистан.

С 23 марта РФ приостановила авиасообщение со всеми странами из-за пандемии коронавируса. Также в Россию закрыт въезд для иностранцев.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.