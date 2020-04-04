 

Жертвами коронавируса в США стали более 7 тыс. человек

04.04.2020, 2:30, Новости дня

Число жертв коронавируса в США превысило 7 тыс. человек, сообщил университет Джонса Хопкинса.

Выявлено 273 тыс. случаев заражения, выздоровели 9,5 тыс. человек. Умерли 7 тыс. 77 человек, передает РИА «Новости».

Напомним, США опередили Италию по суточному числу смертей от коронавируса. На прошлой неделе Соединенные Штаты возглавили рейтинг самых зараженных территорий мира.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.04 / Fox News – зная о неготовности США к пандемии, власти страны разбрасывались деньгами за рубежом

26.02 / В Грузии зафиксировали первый случай заражения коронавирусом

17.02 / Ударившую мужчину по голове ножом омскую продавщицу отдали под суд

27.02 / Жителю Новосибирска вынесли приговор за убийство собаки

23.03 / Коронавирус выявили у нардепа от “Оппозиционной платформы – За жизнь” – СМИ

17.02 / Выбран девиз летней Олимпиады 2020 года

18.02 / “Это была не провокация”. Хомчак высказал предположение, почему оккупанты атаковали позиции ВСУ

18.02 / В Госдуме захотели прописать запрет на аборты в Конституции

10.02 / Руководство интерната в Горно-Алтайске скрыло вирусную инфекцию у детей

03.02 / Причину пожара в “Лениздате” назовут дознаватели

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска