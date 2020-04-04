 

Жертвами коронавируса в США стали более 7 тыс. человек

04.04.2020, 2:30, Новости дня

Число жертв коронавируса в США превысило 7 тыс. человек, сообщил университет Джонса Хопкинса.

Выявлено 273 тыс. случаев заражения, выздоровели 9,5 тыс. человек. Умерли 7 тыс. 77 человек, передает РИА «Новости».

Напомним, США опередили Италию по суточному числу смертей от коронавируса. На прошлой неделе Соединенные Штаты возглавили рейтинг самых зараженных территорий мира.



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