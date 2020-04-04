В Черкасской области коронавирус обнаружили у умершего гражданина США – глава ОГА

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04.04.2020, 2:18, Новости дня

У гражданина США, который скончался в Черкасской области, обнаружили коронавирусную инфекцию. Об этом 3 апреля в Facebook сообщил председатель областной государственной администрации (ОГА) Роман Боднар.

“У умершего в Умани хасида диагностировали COVID-19. Об этом только что сообщили в лабораторном центре Минздрава Украины. Мужчина – гражданин США, прибыл из Лондона 11 марта, 47 лет. Приехал в Умань с женой и шестью детьми… Имел тяжелую сопутствующую патологию, несмотря на попытки врачей оказать медицинскую помощь, не подпускал специалистов и не выполнял рекомендации”, – написал он.

Глава ОГА рассказал, что у членов семьи умершего отобрали образцы для исследования.

“По состоянию на сейчас установлено 50 контактных лиц, которые находятся в самоизоляции”, – отметил Боднар.

У померлого в Умані хасида діагностували COVID-2019. Про це щойно повідомили у лабораторному центрі МОЗ України….

Posted by Роман Боднар on Reede, 3. aprill 2020

3 апреля по состоянию на 22.00 число лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции в Украине достигло 1072. Зафиксировано 27 летальных случаев от COVID-19, 22 человека выздоровели.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса на вечер 3 апреля, общее количество инфицированных в мире достигло 1,083 млн человек, из них более 225 тыс. выздоровели, а 58 243 человека умерли.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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