Мир легко справится с экономическим кризисом, если государства начнут закачивать деньги в экономику – Иноземцев

04.04.2020, 2:18, Новости дня

Страны справятся с надвигающимся мировым кризисом, если будут вливать средства в экономику. Такое мнение российский экономист Владислав Иноземцев выразил “Обозревателю” в интервью, выдержки из которого были опубликованы 3 апреля.

“Этот кризис как раз тот случай, когда довольно легко все замять. Предпосылок же не было: в феврале экономика США создала больше рабочих мест, чем за любой месяц за последние 40 лет. Безработица была самой низкой с 1969 года. Ничего не предвещало беды. Так что если в ближайший месяц государства станут закачивать в экономику деньги, вернуть все на прежние рельсы будет довольно легко. Если они не будут этого делать, наступит коллапс”, – сказал он.

Экономист считает, что “реальный крах” может произойти, если люди начнут экономить деньги и произойдет резкое падение спроса на товары.

“На Западе это понимают и будут давать очень много денег. Американцы выделили на свое спасение $2,2 трлн, намерены выдать людям по $1200, даже если они просто сидят дома и не работают. Тот же Boeing сейчас запросил $60 млрд поддержки. В жизни бы ему никто не дал этих денег из-за недавних проблем при выпуске Boeing 737max, а тут – пожалуйста! Подобных случаев будет много”, – прогнозирует Иноземцев.

Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева считает, что эпидемия COVID-19 может замедлить мировую экономику на 0,1 процентного пункта при условии, что мир начнет оправляться от последствий вспышки болезни во втором квартале 2020 года.

Генсек ООН Антониу Гутерриш прогнозирует, что эпидемия может привести к рецессии, которая не имеет аналогов в недавнем прошлом.