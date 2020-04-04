 

Верховная Рада может провести внеочередное заседание 8-го или 9 апреля – Арахамия

04.04.2020, 2:18, Новости дня

Ближайшее внеочередное заседание Верховной Рады может состояться 8-го или 9 апреля. Такое мнение 3 апреля в эфире телеканала “Интер” выразил народный депутат Украины, председатель фракции “Слуга народа” в Верховной Раде Давид Арахамия.

“Нужно принимать бюджет в новом виде, и у нас нарабатывается другой пакет (это уже третий, кажется) по борьбе с коронавирусом, где мы хотим ввести количество льгот для бизнеса. Для медицины мы сделали уже много, а для экономики мы еще не работали как надо. Мы сейчас нарабатываем вместе со всеми фракциями совместное видение этих льгот, которые мы можем предоставить бизнесу, какие есть источники финансирования и тому подобное. Я прогнозирую, что это может быть среда или четверг”, – сказал нардеп.

Последних три внеочередных заседания Рада провела 30 марта. На них, в частности, нардепы уволили Игоря Уманского с должности министра финансов, а Илью Емца – с поста министра здравоохранения; внесли в госбюджет поправку о питании военнослужащих, назначили новых министров финансов и здравоохранения, приняли в первом чтении законопроект о совершенствовании некоторых механизмов регулирования банковской деятельности (он должен сделать невозможным возврат “ПриватБанка” бывшим собственникам), а также открыли рынок земли.

Из-за карантина в связи с распространением коронавирусной инфекции Рада изменила свой график работы.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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