Американские военные спешно возводят временные госпитали

04.04.2020, 2:10, Новости дня

Президент США Дональд Трамп сообщил, что американские военные в спешном порядке возводят во многих штатах временные госпитали для борьбы с коронавирусом COVID-19.

Глава американской администрации уточнил, что Инженерный корпус сухопутных сил провел оценку более 100 объектов во всех 50 штатах и быстрыми темпами возводит временные госпитали, а также альтернативные места для оказания медицинской помощи, сообщает РИА Новости.

По последним данным Университета Джонса Хопкинса, сейчас число жертв коронавируса в США составляет 7077 человек, количество подтвержденных случаем заражения коронавирусом приближается к 274 тысячам.