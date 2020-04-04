Американские военные спешно возводят временные госпитали

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04.04.2020, 2:10, Новости дня

Президент США Дональд Трамп сообщил, что американские военные в спешном порядке возводят во многих штатах временные госпитали для борьбы с коронавирусом COVID-19.

Глава американской администрации уточнил, что Инженерный корпус сухопутных сил провел оценку более 100 объектов во всех 50 штатах и быстрыми темпами возводит временные госпитали, а также альтернативные места для оказания медицинской помощи, сообщает РИА Новости.

По последним данным Университета Джонса Хопкинса, сейчас число жертв коронавируса в США составляет 7077 человек, количество подтвержденных случаем заражения коронавирусом приближается к 274 тысячам.



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