Пражский позор: власти города не смогли сдержать злорадства при сносе памятника маршалу Коневу

04.04.2020, 2:10, Новости дня

Московский Музей Победы открыл на своем сайте онлайн-выставку памяти советского маршала Ивана Конева. В ответ на снос его памятника в Праге. Его установили в 70-х годах на средства жителей чешской столицы в благодарность за освобождение от нацистов. Теперь памятник демонтировали в рамках государственной программы.

Решение о сносе памятника маршалу Коневу было принято еще в сентябре. Но жители города все это время не позволяли демонтировать изваяние. Сейчас Прага из-за коронавируса — в режиме самоизоляции. Муниципальные власти воспользовались моментом и не скрывают злорадства.

"У него не было маски. Правила одни для всех. Должна быть маска, или еще что-то, что закрывает рот и нос", — несет ахинею Ондржей Коларж, мэр округа Прага-6.

Сирень в руках, распахнутый шинель. 40 лет этот памятник в Праге символизировал Победу над фашизмом и искреннюю благодарность горожан Красной Армии.

"Он там стоял, и объяснение этому было — в сердцах и душах пражан, которые вышли встречать наших солдат, забрасывая цветами, вручали нашим генералам — моему отцу. Он не случайно стоит с букетом", — рассказывает Наталья Конева, дочь маршала И. Конева.

Но сторонники сноса памятника Ивана Конева героем не считают. Освободителями они признают соратников генерала Власова, которые прежде воевали на стороне фашистов, но потом обернули оружие против них. Якобы 1-ый украинский фронт под командованием Ивана Конева вошел в уже освобожденный город.

"Особенно кощунственно по отношению к маршалу Коневу, человеку, который освобождал Прагу. Я напомню, 12 тысяч солдат и офицеров погибли при освобождении Праги. Маршал, который отдал приказ не применять при освобождении Праги тяжелую артиллерию. И то, что мы сегодня видим — красавицу Злату Прагу — это заслуга, в том числе, и маршала Конева", — считает Владимир Мединский, помощник Президента РФ, председатель РВИО.

Памятник обливали краской и закрывали брезентом. Но защитников у скульптуры больше. Вместе с рядовыми горожанами выступали за сохранение монумента депутаты и чиновники. Президент Чехии назвал демонтаж позором.

"Памяник Коневу не входил в реестр воинских захоронений, а раз так — его судьбой могли распоряжаться районные власти. Ни президент, ни премьер, ни министр иностранных дел сносу по закону помешать не могли. Так уж оказалось, что в районе Прага-6 где стоял памятник, у власти отпетые русофобы из партии ТОП-09", — поясняет Вадим Трухачев, старший преподаватель кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ.

Российское историческое общество намерено обратиться в Следственный комитет с просьбой дать правовую оценку действиям пражского муниципалитета. Посольство РФ направило ноту в МИД Чехии с требованием в полном объеме выполнять договор о дружественных отношениях между странами.

"В нем, в частности, предусматривается обязательство чешской стороны по Защите и охране памятников истории и культуры, а также уходу за воинскими памятниками и их сохранение Александр Змеевский, посол РФ в Чехии.

Муниципалитет собирается перенести бронзовое изваяние советского героя в Музей памяти 20 века, которого, правда, пока не существует. Дожидаться открытия монумент будет в частном хранилище.

"Конечно, ничего лучше им было не придумать, как во время чрезвычайного положения вместо того, чтобы разносить медицинские маски в дома престарелых, вместо того, чтобы поблагодарить работников медицины – они разбираются с памятником маршалу Советского Союза, который освободил нашу страну", — считает Ярослав Фолдына, депутат Парламента Чешской республики.

На месте снесенного монумента скоро появится новый. Не исключается, что памятник Коневу заменят памятником генералу Власову.