 

В США пропали внучка Роберта Кеннеди и ее малолетний сын

04.04.2020, 2:10, Новости дня

В американском штате Мэриленд во время плавания на каноэ в Чесапикском заливе пропали внучка брата 35-го президента США Джона Кеннеди сенатора Роберта Кеннеди, и ее восьмилетний сын.

Как сообщает издание Washington Post, 40-летняя Мейв Кеннеди Таунсенд Маккин и ее сын Гидеон Джозеф Кеннеди Маккин пропали в минувший четверг. Муж пропавшей Дэвид Маккин подтвердил эту информацию. Он рассказал, что во время отдыха дети играли в мяч, и он укатился в воду. Чтобы достать его, женщина и ребенок сели в каноэ, но на берег не вернулись, сообщает РИА Новости.

По данным Береговой охраны США, в тот день скорость ветра в районе места происшествия превышала 13 метров в секунду, высота волн составляла от 0,6 до 0,9 метра. В настоящее время продолжаются поиски пропавших.



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