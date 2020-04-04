 

Американские ученые обнаружили новый метод лечения рака простаты

04.04.2020, 2:05, Новости дня

Сотрудники онкологического центра им. Джона Хопкинса Киммеля рассказали, как новый метод лечения повлиял на пациентов с олигометастатическим раком предстательной железы.

В эксперименте специалистов приняли участие 54 человека. 36 испытуемых проходили процедуру стереотактической абляционной радиацией, а 18 пациентов не получали подобного лечения.

Эксперимент показал, что в течение шести месяцев у добровольцев из первой группы заболевание прогрессировало лишь у 7 пациентов, а со второй – у 11. Риск возникновения новых злокачественных образований спустя полгода также уменьшился в несколько раз.



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