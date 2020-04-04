Эксперты рассказали, чем грозит жизнь без насекомых

04.04.2020, 2:05, Новости дня

Ученые говорят о том, что без насекомых люди не смогут дышать.

По словам специалистов, если насекомые исчезнут, еду можно добывать в пробирке, а растения – опылять искусственным образом. Сейчас существуют и роботы-опылители, которые могут помочь вымирающим пчелам. Эксперты утверждают, что роботы не смогут заменить насекомых, а только помогут оттянуть надвигающуюся катастрофу.

Если насекомых не станет, опылить все растения искусственно будет невозможно. Это приведет к тому, что растительность на планете начнет стремительно сокращаться, а всем живым существам будет не хватать кислорода.