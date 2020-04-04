Трамп разрешил носить маски добровольно

04.04.2020, 1:52, Новости дня

Президент США Дональд Трамп заявил, что, для замедления распространения коронавируса, американцам рекомендовано носить немедицинские маски на добровольной основе.

Трамп добавил, что лично он не будет этого делать: «Вы можете это делать, но вы не обязаны это делать». Президент США напомнил, что Центры контроля и профилактики заболеваний (CDC) не рекомендуют ношение масок для людей, которые постоянно не контактируют с инфицированными коронавирусом.

Трамп также подчеркнул, что это решение не призвано отменить правило социального дистанцирования.

Ранее многие официальные лица США призывали американцев не использовать маски по двум главным прчиинам: во-первых, чтобы не внушать человек ложное чувство безопасности, и, во-вторых, чтобы не создавать дефицита масок, жизненно необходимых медикам и спасателям.

Президент Трамп также заявил, что право губернаторов решать – будут ли жители их штатов соблюдать режим локдауна.