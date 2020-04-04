РПЦ выступила за льготы на газ для религиозных организаций

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04.04.2020, 1:30, Новости дня

Религиозные организации должны получать газ для котельных по тем же ценам, что и население, сообщила глава Правового управления Московской патриархии игумения Ксения (Чернега).

Она подтвердила, что «инициировано установление для религиозных организаций льготного тарифа». Игумения пояснила, что «газ используется для религиозной деятельности, предполагающей удовлетворение духовных потребностей населения».

По ее словам, религиозные организации существуют на «добровольные пожертвования», «тесно связаны с потребностями граждан и удовлетворяют эти потребности», передает ТАСС.

Игумения Ксения заявила, что РПЦ не считала отдельно, сколько смогут сэкономить приходы при «льготном тарифе». Она указала, что еще с 2003 года по тем же ценам, что и население, религиозные организации получают электроэнергию.

Как следует из данных Газпрома, оптовая цена газа, реализуемого для населения, ниже на 20–25%.

На федеральном портале проектов нормативных правовых актов опубликован проект постановления кабмина, предполагающий причислить котельные религиозных организаций к категории «население».



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