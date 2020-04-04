«Бюджеты треснут»

04.04.2020, 1:20, Разное

Собянин — о выплатах всем россиянам из-за ситуации с коронавирусом.

Мэр Москвы Сергей Собянин выступил против выплат из бюджетов регионов всем россиянам. Его слова приводит РИА Новости.

«Вы знаете, там (в регионах – ред.) тоже дискуссия идет о том, что надо немедленно всем выплатить из бюджета. Это тоже неправильно. Бюджеты треснут, они не смогут даже обеспечивать систему здравоохранения и так далее», — заявил он.

По мнению Собянина, в сложившейся ситуации бизнес «должен проявить свою социальную позицию». «Мы же не говорим о том, что на полгода надо распустить (сотрудников — ред.) по отпускам», — сказал он. Собянин заявил, что у большинства предприятий хватит ресурсов, чтобы обеспечивать неработающих людей, добавив, что в приоритетной поддержке нуждаются те отрасли, где больше всего граждан перестали ходить на работу из-за ситуации с коронавирусом.

Мэр сказал, что у него «сердце аж кровью обливается» при виде пустых улиц Москвы. При этом, по его словам, «москвичи проявили редкую дисциплину и самоотдачу», а предпринимаемые меры позволят снизить рост инфекционных заболеваний.

В Москве с 28 марта для жителей действует режим самоизоляции, в соответствии с ним закрыты заведения, требующие личного присутствия людей, заведения общепита могут работать на вынос и доставку. В столичном отделении организации «Деловая Россия» отмечали, что из-за ситуации от 500 тысяч до миллиона москвичей могут остаться без работы.

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