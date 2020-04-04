Россия оплатила возвращение белорусов из Дели

04.04.2020, 1:16, Новости дня

Россия оплатила связанное с коронавирусом возвращение группы белорусов из Дели в Минск, сообщил российский посол в Белоруссии Дмитрий Мезенцев.

У граждан Белоруссии, которые приобретали билеты в третьи страны с вылетом из Москвы, возникли трудности с возвращением домой, поскольку Россия, как и многие другие государства, ограничила въезд иностранцев, передает РИА «Новости».

Часть таких туристов не смогла воспользоваться услугами российских авиаперевозчиков. Как сообщил посол, иногда «мест не хватало», случались «форс-мажорные обстоятельства, которые отличали на тот момент взаимодействие с туроператорами».

Мезенцев сообщил, что, обсуждая ситуацию с МИД Белоруссии и авиакомпании «Белавиа», РФ предложила поддержать «граждан братской страны» и оплатить «авиаперелет по маршруту Минск-Дели-Минск».

Он выразил благодарность банку ВТБ (Беларусь) за предельно оперативное отношение к запросу посольства – деньги «были оперативно перечислены» и уже переведены «Белавиа», что позволит «обеспечить вылет» 107 граждан Белоруссии. который запланирован на 5 апреля.

Кроме того, РФ передала Белоруссии 10 тыс. тест-систем для выявления коронавируса. Рефрижераторы с грузом в субботу после обеда должны прибыть в Минск.