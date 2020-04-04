 

“ПриватБанк” подал на Кипре иск против Коломойского и Боголюбова на сумму $5,5 млрд

04.04.2020, 1:01, Новости дня

“ПриватБанк” подал в Кипре иск на $5,5 млрд проив своих бывших владельцев Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова. Об этом 3 апреля в эфире программы “Свобода слова Савика Шустера” сообщил член наблюдательного совета банка Роман Сульжик.

“Два часа назад мы, “ПриватБанк”, подали новый иск в юрисдикции Кипра против бывших владельцев “ПриватБанка” господ Коломойского и Боголюбова на сумму $5,5 млрд. …Этот иск связан с сомнительными транзакциями, которые были проведены в “ПриватБанке” в период с 2013-го по 2016 годы”, – сказал он.

По словам Сульжика, речь идет о выводе денег из банка.

Представитель “ПриватБанка” отметил, что его банковское учреждение ведет уже четыре крупнейших разбирательства – в судах Лондона, США, Израиля и Кипра.

На сайте “ПриватБанка” предполагается, что “схемы, которые имеют все признаки мошенничества и отмывания денег”, были реализованы при участии бывшего члена правления банка Тимура Новикова и кипрских компаний PrimeCap (Cyprus) Limited и Duxton Holdings Limited.

“ПриватБанк” был национализирован в декабре 2016 года, на тот момент это был крупнейший частный банк Украины. Перед национализацией финучреждение было признано неплатежеспособным. На его докапитализацию государство потратило почти 200 млрд грн. Бывшие акционеры, Коломойский и Боголюбов, в судебном порядке пытаются добиться отмены национализации и возвращения банка. 

В ноябре 2019 года Коломойский заявил, что банк вернут ему в ближайшее время. До этого он говорил, что “ПриватБанк” ему не нужен, он хочет $2 млрд компенсации. 

В феврале 2020 года глава правления “ПриватБанка” Петр Крумханзл заявил, что существует “реальный риск” возврата банка бывшим владельцам.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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