Зеленский: Украинские врачи постоянно контактируют с медиками из Уханя

04.04.2020, 1:01, Новости дня

Медики из Украины находятся в постоянном контакте с коллегами из китайского города Ухань, где в декабре 2019 года началась эпидемия коронавирусной инфекции. Об этом в видеообращении, опубликованном 3 апреля в Facebook, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

“Наши врачи регулярно контактируют с медиками из города Ухань. Они постоянно получают важную информацию и передовой опыт в противодействии коронавирусу”, – сказал Зеленский.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Ухане (Китай). 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 3 апреля, общее количество инфицированных в мире превысило 1,08 млн человек, из них более 225 тыс. выздоровели, 58,2 тыс. умерли.

В Украине, по данным Минздрава на 22.00 3 апреля, коронавирусная инфекция COVID-19 подтверждена у 1072 человек, из них 22 вылечились, 27 скончались.