В Украине умерло уже 27 больных COVID-19, Кабмин обнародовал список новых карантинных ограничений. Главное за день

04.04.2020, 1:01, Новости дня

В Украине умерло 27 больных COVID-19

По состоянию на 22.00 число лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции в Украине достигло 1072. Зафиксировано 27 летальных случаев от COVID-19, 22 человека выздоровели.

В Украине работает 26 лабораторий по выявлению коронавирусной инфекции, сообщил замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

В связи с COVID-19 Кабмин Украины озвучил новые, более жесткие ограничения, которые введут 6 апреля. В частности, запрещено перемещаться группами более двух человек и находиться на улицах без документов.

За границей скончался еще один украинец с коронавирусом

За рубежом, по данным МИД Украины, зафиксировано уже пять смертей украинцев с коронавирусом. Лечение от COVID-19 проходит уже 166 украинцев – в пять раз больше, чем 31 марта. Больше всего граждан Украины проходят лечение в Италии – 121.

Во Франции количество летальных случаев, связанных с коронавирусом, за сутки возросло на 1355 человек – до 5387. Число смертей резко возросло после учета тех, кто умер в домах престарелых – раньше этих жертв в статистику не вносили.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса на вечер 3 апреля, общее количество инфицированных в мире достигло 1,083 млн человек, из них более 225 тыс. выздоровели, а 58 243 человека умерли.

Кассацию Зайцевой и Дронова отклонили

Верховный Суд Украины отклонил кассацию на приговор в виде лишения свободы на 10 лет Алене Зайцевой и Геннадию Дронову, участникам дела о ДТП в Харькове, жертвами которого стали шесть человек.

В Праге демонтировали памятник Коневу

В столице Чехии Праге был демонтирован памятник советскому маршалу Ивану Коневу. Глава района Прага-6 Ондржей Коларж пошутил, что “у него не было маски”, необходимой для профилактики коронавируса. На самом деле к Коневу в Чехии относятся отрицательно из-за его причастности к подавлению Пражской весны в августе 1968 года.