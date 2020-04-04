Спасатели начинают подрыв льда на Амуре

04.04.2020, 0:55, Новости дня

Спасатели начинают подрывать лед на Амуре. В ближайшие две недели отряд специалистов будет работать рядом с селами Ушаково, Нововоскресеновка, Албазино и Черняево. Как сообщает ГТРК "Амур", в этих местах на реке ежегодно проводятся профилактические работы по предотвращению ледовых заторов.

Выехать на место десять спасателей планируют 5 апреля. Сегодня прошел подготовительный смотр участников. Все оборудование и экипировка прошли проверку. Власти Амурской области направили на противопаводковые мероприятия более миллиона рублей.

Одновременно с работой на реках в Приамурье начали готовить региональные трассы к пропуску весеннего паводка. Идет очистка искусственных сооружений и подмостовых зон, чтобы прохождение паводка не навредило автомобильным трассам.

В Ивановском районе области в этом году противопаводковые мероприятия начались раньше обычного на 3 недели. Из-за того, что зима была малоснежной, а мартовское солнце светило достаточно много, реки и ручьи уже начали превращаться в разливы. Рабочие очищают водопропускные трубы и вырубают растущие рядом с мостами кусты.

Дежурные бригады ГКУ "Амурупрадор" проверяют все региональные трассы, особенно участки рядом с мостами. Всего в его ведомстве — 600 мостовых переходов и более 3 трех тысяч водопропускных труб. Противопаводковые работы будут проводиться вплоть до начала мая. Затем дорожники перейдут к текущим ремонтным работам на трассах.

Текст:

ГТРК "Амур"