В регионах России проходит международная акция “Сад памяти”

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04.04.2020, 0:55, Новости дня

В год юбилея Победы россияне высадят 27 миллионов деревьев — в память о погибших в годы Великой Отечественной войны. На этой неделе волонтёры выйдут в парки в Краснодаре, Ростове-на-Дону и Воронеже, который собирается стать рекордсменом по количеству деревьев. Там подготовили более двадцати тысяч саженцев. На фоне распространения коронавируса акцию отменять не стали, отмечает телеканал "Россия 24". Про нормы санитарной безопасности — не забыли.



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