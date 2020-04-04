 

Самоизолируемся с пользой: культура и искусство создают новые возможности в онлайне

04.04.2020, 0:55, Новости дня

10 миллионов человек за последние 2 недели совершили виртуальные экскурсии по залам и выставкам Эрмитажа. Об этом сообщили на официальном сайте музея. Чтобы из-за коронавируса не расставаться с друзьями и поклонниками, в онлайн уходят театры, планетарии и зоопарки.

Для искусства границ не существует. Когда двери театров, концертных залов и галерей закрыты, оно готово помочь вам вырваться из самоизоляции. Премьеры-онлайн, мастер-классы и экскурсии — не выходя из комнаты. Хотя, не забудьте про балкон – возможно, ваши соседи по дому уже дают концерт.

Осторожно! Трюк выполнен профессионалами. Концерт на балконе дали солисты челябинского театра оперы и балета. Редкий случай, когда за громкую музыку соседи наградили аплодисментами.

Все еще будет. Только не сдавайте билеты на перенесенные концерты, уговаривают артисты. Они тоже на самоизоляции. Uma2rman, "Ундервуд", Сурганова, Алексей Кортнев и другие готовы участвовать в онлайн-фестивале, чтобы поддержать музыкальную индустрию и своих поклонников. Смотреть уже можно во всех соцсетях.

Театры ждут своего зрителя. Александринский в Петербурге показывает свои лучшие спектакли. В том числе — премьеры этого сезона.

Театральная жизнь стала виртуальной. Зато доступной, несмотря на расстояния. Зрителям открыты сцены практически по всей стране. В пермском Театре оперы и балета афиша трансляций расписана на месяц.

Поддержать тех, кому сейчас сложнее всего — врачей, вирусологов, эпидемиологов — особая миссия артистов. Показать всем, кто на передовой борьбы с пандемией, что они не одни.

Международная детско-юношеская Филармония запустила флэшмоб — VirusuNet. С начала старта неделя — а уже десятки видео из разных стран. Среди участников таланты из России, Италии, Японии, Таиланда, Китая.

Артисты — некоторым едва исполнилось шесть — играют, рисуют, читают стихи. Все видео со словами поддержки отправят врачам. Помочь медикам можно и просто оставаясь дома. Заскучать на самоизоляции самым маленьким членам семьи не даст Московский планетарий — недавно там появились новые онлайн-экскурсии. А видео, которые регулярно публикует столичный зоопарк — может похитить и у взрослых несколько часов жизни.

Пока, вместо общения офлайн, мы все еще узнаем, какие возможности дает интернет. И они не ограничены. Сегодня мы видим то, что вряд ли увидели бы когда-либо — как монтируют новые выставки в Третьяковке, как репетируют артисты по конференцсвязи, и какой тайной жизнью на самом деле живут без посетителей животные зоопарков. Время на карантине можно и нужно провести с пользой.



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