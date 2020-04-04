Учёные озвучили шесть интересных фактов о чихании

04.04.2020, 0:53, Разное

Учёные рассказали в сезон ОРВИ о таком рефлексе, как чих. Они назвали шесть интересных фактов о чихании, которые могут быть полезны в самых разных обстоятельствах и даже сберечь здоровье.

Известно, многие люди способны провоцировать чих, посмотрев на яркий источник света. Специалисты изучили данный факт и констатируют, лишь у 25% он встречается. Его природа изучена и поддаётся объяснению. Это происходит из-за того, что троичный и зрительный нервы расположены слишком близко друг к другу. Первый вызывает раздражение в носовой полости, а второй подаёт сигнал мозгу, и тот пытается сузить зрачок. В итоге это приводит к рефлекторному проявлению. Исследователи добавляют, данная особенность передаётся по наследству.

Кроме того, не всегда при чихании речь идёт о простуде, вдыхании пыли и аллергии. Есть и другие обстоятельства, вызывающие этот эффект. Иногда из-за сильного волнения в носу расширяются сосуды, в связи с повышением кровяного давления, и это может привести к чиху. Не редко это происходит и при выщипывании бровей, поскольку в носовых полостях активизируются нервные окончания. Чихание могут спровоцировать даже сильные нагрузки, поскольку во время них человек интенсивно дышит и высушивает слизистую.

К неприятным фактам относится сила чиха. Когда он происходит, содержимое носа может, вылетая, достигать скорости 50 километров в час, а разбрасывание вредных бактерий происходит в радиусе трёх метров. В связи с этим окружающие больного люди почти не имеют шансов не заразиться, а потому при чихании нужно прикрывать рот платком. Опасно чихать и за рулём, поскольку в этот момент обязательно происходит непроизвольное закрывание глаз. Лучшей рекомендацией для автолюбителей является иметь всегда в наличии сосудосуживающие капли для носа.

При этом специалисты предупреждают, сдерживать чих, прикрывая нос рукой и пережимая ноздри, очень опасно. Это может привести к травме, поскольку внутреннее давление не получит выхода и воздействует на органы слуха и зрения. При данной ситуации в евстахиевой трубе, соединяющей полость среднего уха с носоглоткой, может произойти травма, отчего повреждается барабанная перепонка или кровяные сосуды. Тем не менее, остановить этот рефлекс можно. Для этого нужно сделать глубокий вдох носом, с усилиями прижать язык к нёбу у верхних зубов или придавить пальцем участок верхней губы.