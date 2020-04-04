Ученые рассказали, как аспирин влияет на сердце и мозг

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04.04.2020, 0:50, Новости дня

Австралийские ученые предположили, что аспирин может быть полезен для мозга. Чтобы проверить, уменьшает ли препарат риск слабоумия, специалисты провели исследование.

В исследовании приняли участие 19 114 человек. Первая группа ежедневно принимала по 100 мг аспирина, а другой – давали плацебо. Ученые наблюдали за участниками эксперимента в течение пяти лет.

Ежегодные тестирования и обследования показали, что аспирин положительно влияет на сердце, но мозгу препарат не помогает. Риск развития деменции или болезни Альцгеймера аспирин не уменьшил.



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