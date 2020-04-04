Ученые доказали, что в Австралии обитали древние безухие тюлени

04.04.2020, 0:50, Новости дня

После находки зуба животного ученые пришли к выводу, что тюлени обитали в Австралии 3 млн лет назад.

Изучение зуба, который обнаружили специалисты, дало им понять, что он принадлежал безухому тюленю. Анализ также показал, что животное обитало на мелководье, а также охотилось на рыбу и кальмаров.

По мнению ученых, изменения климата привели к исчезновению древних безухих тюленей в Австралии. Пляжи, которые тюлени использовали для отдыха, со временем были уничтожены.