Адам Шифф призвал создать комиссию по изучению реакции на пандемию коронавируса

04.04.2020, 0:40, Новости дня

Конгрессмен-демократ Адам Шифф, председатель Комитета по разведке Палаты представителей, сообщил в пятницу о разработке законопроекта о создании двухпартийной комиссии для изучения того, как власти США реагируют на пандемию коронавируса. Об этом говорится в заявлении, опубликованном Шиффом в пятницу.

По замыслу Шиффа, члены комиссии займутся изучением готовности администрации к этой пандемии и реакции на нее, а также выработают рекомендации для того, чтобы улучшить способность страны реагировать на будущие вспышки, эпидемии и пандемии и восстанавливаться после них.

Законопроект Шиффа смоделирован по образцу и подобию закона, принятого в 2002 году для создания Комиссии 9/11, учрежденной после террористических атак на Соединенные Штаты.

Текст законопроекта был распространен среди бывших членов Комиссии 9/11, конгрессменов, сенаторов и экспертов для получения отзывов и идей.

Нэнси Пелоси, спикер Палаты представителей, в четверг объявила о формировании комитета под председательством конгрессмена Клайберна, который будет контролировать текущую реакцию на коронавирус и использование более 2 триллионов долларов, которые Конгресс уже выделил на эти цели.

Комиссия типа 9/11, которую предлагает создать Шифф, начнет действовать только после окончания кризиса и будет дополнять работу, проделанную комитетом, созданным по инициативе Пелоси.

По замыслу Шиффа, в состав комиссии войдут десять человек с опытом работы в здравоохранении, эпидемиологии, вооруженных силах и разведке. Комиссия предоставит президенту, Конгрессу и американскому народу полную информацию о фактах и обстоятельствах, связанных со вспышкой коронавируса в Соединенных Штатах.

Ориентировочный срок создания комиссии – февраль 2021 года, после возможного преодоления пандемии и президентских выборов.