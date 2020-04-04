 

США лишили полицию Германии 200 тыс. респираторных масок

04.04.2020, 0:30, Новости дня

США заполучили 200 тыс. респираторных масок, которые предназначались Германии, сообщил представитель Сената Берлина по внутренним делам Андреас Гайзель.

Маски конфисковали в Бангкоке и отправили в США, передает ТАСС со ссылкой на Tagesspiegel.

Гайзель назвал случившееся «актом современного пиратства» и заявил, что «так не поступают с партнерами по трансатлантическому союзу». Он призвал власти Германии указать США «на необходимость соблюдать международные правила».

Издание сообщило, что маски были заказаны у американской фирмы, а сделали их в Китае. В Бангкоке их должны были погрузить на самолет и отправить в Германию для немецкой полиции.

Напомним, американцы в китайском аэропорту перекупили предназначавшиеся Франции маски.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, почему американское здравоохранение оказалось неспособно предотвратить пандемию коронавируса в США.



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