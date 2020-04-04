 

Застрявшим в Нью-Йорке россиянам обещали компенсацию

04.04.2020, 0:30, Новости дня

Россияне, которые временно лишились возможности вернуться в Россию из Нью-Йорка, могут получить частичную компенсацию расходов, сообщил российский генеральный консул в Нью-Йорке Сергей Овсянников.

Он встретился с россиянами в зале ожидания аэропорта имени Джона Кеннеди, передает ТАСС.

Овсянников пояснил, что для получения компенсации нужно зарегистрироваться и заполнить анкету на едином портале госуслуг, а также подтвердить расходы на проживание и продовольствие, предоставив, например, чек за оплату гостиницы.

Генконсул сказал, что деньги «будут перечислять на карты», которые укажут россияне. Пока не сообщается, в какие сроки можно будет получить эти средства. 

Во встрече приняли участие не менее 60 соотечественников. Российским дипломатам передали список тех, кому требуется помощь – в списке указано свыше 90 фамилий.

Напомним, с 4 апреля временно приостанавливаются международные авиарейсы по вывозу россиян на родину.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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