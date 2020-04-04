 

Коронавирус: последние новости сегодня, 4 апреля 2020 года

04.04.2020, 0:13, Разное

Из-за распространения коронавируса Россия в ночь на 4 апреля полностью приостанавливает авиасообщение с другими странами для вывоза наших граждан и иностранцев. Ранее сообщалось, что вернуться обратно хотели бы 25 тысяч россиян. Идею о приостановке поддержала вице-премьер Татьянат Голикова, сообщали СМИ.   

Коронавирус в мире  

Заболели – 1016,000  

Умерли – 53200  

Выздоровели – 212535  

Коронавирус в России 

Заболели – 4149  

Умерли – 34  

Выздоровели – 281  

Из-за коронавируса в России большинство регионов ввели режим всеобщей изоляции. Людям запрещается покидать жилище без веских оснований: для работы, покупки продуктов и товаров первой необходимости, лекарств, обращения за срочной медицинской помощью, выноса мусора и выгула домашних животных.   

Президент Владимир Путин продлил нерабочие дни до 30 апреля из-за коронавируса в России. Однако регионы могут корректировать срок в сторону уменьшения в случае улучшения обстановки.

Коронавирус в Москве  

Заболели – 2923  

Умерли – 20  

Выздоровели – 168 

Из-за распространения коронавируса в Москве режим всеобщей изоляции действует с 30 марта. Власти города поблагодарили жителей столицы за добросовестное соблюдение карантина.

По подсчетам городского Дептранса, в некоторыъ случаях нагрузка на общественный транспорт снизилась на 80-90%. В связи с этим вводить пропускную систему в Москве из-за коронавируса пока не планируют.   

Статистика коронавируса на сегодняМестоЗаболелиУмерлиВыздоровелиМосква2923
20168Россия414934281Италия1105741315516847Весь мир101600053200212535

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