Коронавирус: последние новости сегодня, 4 апреля 2020 года

04.04.2020, 0:13, Разное

Из-за распространения коронавируса Россия в ночь на 4 апреля полностью приостанавливает авиасообщение с другими странами для вывоза наших граждан и иностранцев. Ранее сообщалось, что вернуться обратно хотели бы 25 тысяч россиян. Идею о приостановке поддержала вице-премьер Татьянат Голикова, сообщали СМИ.

Коронавирус в мире

Заболели – 1016,000

Умерли – 53200

Выздоровели – 212535

Коронавирус в России

Заболели – 4149

Умерли – 34

Выздоровели – 281

Из-за коронавируса в России большинство регионов ввели режим всеобщей изоляции. Людям запрещается покидать жилище без веских оснований: для работы, покупки продуктов и товаров первой необходимости, лекарств, обращения за срочной медицинской помощью, выноса мусора и выгула домашних животных.

Президент Владимир Путин продлил нерабочие дни до 30 апреля из-за коронавируса в России. Однако регионы могут корректировать срок в сторону уменьшения в случае улучшения обстановки.

Коронавирус в Москве

Заболели – 2923

Умерли – 20

Выздоровели – 168

Из-за распространения коронавируса в Москве режим всеобщей изоляции действует с 30 марта. Власти города поблагодарили жителей столицы за добросовестное соблюдение карантина.

По подсчетам городского Дептранса, в некоторыъ случаях нагрузка на общественный транспорт снизилась на 80-90%. В связи с этим вводить пропускную систему в Москве из-за коронавируса пока не планируют.

Статистика коронавируса на сегодняМестоЗаболелиУмерлиВыздоровелиМосква2923

20168Россия414934281Италия1105741315516847Весь мир101600053200212535

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