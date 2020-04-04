Мнение: В ДНР введен режим повышенной готовности

04.04.2020, 0:10, Разное

О борьбе с коронавирусом в Донецкой Народной Республике.

Стоит отметить, что предпринимаемые меры ограничивают поездки за российскими паспортами в Ростовскую область.

Какие ограничения коснутся граждан Республики

Долгое время ДНР удавалось избегать коронавирусной инфекции, но всему приходит конец. Последний день марта ознаменовался заявлением министра здравоохранения Ольги Долгошапко о первом случае выявления COVID-19 у жительницы Республики, которая вернулась из Москвы, а вместе с собой привезла инфекцию. Пресс-конференция была экстренной, буквально по горячим следам. Днём было подтверждено, что у пациентки коронавирус, а уже вечером журналистов собрали за 15 минут, и было сообщено публике о первом случае COVID-19. На следующий день в ведомстве сообщили о том, что ребенок пациентки также инфицирован. В Минздраве уверяют, что у обоих легкая форма заболевания, а врачи контролируют ситуацию в полной мере.

Этот факт стал причиной того, что власти Республики приняли решение ужесточить карантинные меры, которые были введены неделей ранее. Глава ДНР Денис Пушилин говорил, что руководству придется пойти на введение чрезвычайного положения, но в итоге всё-таки правительство не пошло даже на режим самоизоляции, который был введён в соседней Ростовской области. Если посмотреть на правила, то в них нет ничего страшного, что могло бы сильно повлиять на жизнь в Республике. Посмею предположить, что это продиктовано в первую очередь экономическими причинами. ДНР не может себе позволить объявить нерабочие дни до конца апреля, как это сделала Российская Федерация.

Известно, что республиканские силовые структуры настаивали на более радикальных мерах, но то, что в итоге было опубликовано в официальном обращении Главы ДНР, показывает, что власти решили не жестить — ввели режим повышенной готовности.

Обязательства:

Соблюдение режима двухнедельной самоизоляции людям, вернувшимся из РФ или ЛНР.

Мера понятная — правительство хочет исключить попадание инфекции извне. Как я писал выше, пациентка с коронавирусом вернулась с российской территории. Идентичная ситуация и в ЛНР. Там первый случай заражения местного жителя произошло не на территории Республики.

Режим самоизоляции до 17 апреля должны соблюдать граждане возрастом старше 65 лет.

Как известно, в зоне риска находятся пожилые люди. Молодые тоже подвержены заболеванию и даже нередки летальные исходы, но старики значительно сложнее переносят коронавирус. Наибольший процент смертей именно у людей возрастом старше 65 лет. Как обещает Пушилин в своем обращении, им будет оказана адресная социальная помощь, в том числе с учетом их запросов, поступающих на горячую линию.

Соблюдать дистанцию в общественных местах не менее одного метра.

Это пункт будет достаточно сложно соблюдать. В особенности это касается общественного транспорта. В ДНР решили не повторять опыт других стран, где введены ограничения на проезд в автобусах, троллейбуса и др. На Украине и вовсе люди вынуждены часами простаивать в огромных очередях, что в итоге выливается в конфликты, которые власти не могут контролировать.

Запреты:

Запрещены массовые собрания.

Этот пункт касается в том числе и развлекательных, спортивных, культурных мероприятий в ТРЦ, парках и общественных местах. Минкульт ДНР ещё до этих изменений запретил проведение концертов, спектаклей и прочего. Поэтому здесь ничего нового нет, кроме того, что нельзя будет устраивать митинги.

Запрещена работа заведений общественного питания после 18:00.

Теперь придется отказаться от вечерних прогулок с кофе или посиделок в ресторанах тем, кто мог себе это позволить. Кафе будут продавать еду навынос, поэтому дома можно будет вкусно поесть, пусть и в совершенно другой обстановке.

Рекомендации:

Отказаться от посещения религиозных объектов.

Украинский опыт показал, что религиозные обряды могут закончиться печально. На западной Украине священник, проводивший молебны, похороны и др. заразил несколько односельчан, один из которых умер. А после инфекция понеслась по округе и теперь медикам приходится бороться с последствиями.

Перевести максимальное возможное количество работников на дистанционный режим работы.

Работодатели должны каким-то образом перестроить рабочий процесс своего предприятия. Это, пожалуй, еще один проблемный вопрос. Как реализовать это с минимальными потерями, сложно представить.

За исполнением новых правил будут следить силовые структуры: МВД и МГБ. Кроме сотрудников этих ведомств полномочиями наделены работники санэпидемнадзора. Они будут выявлять людей, которые будут нарушать режим повышенной готовности и ограничения, введённые властями.

Но это предварительно. Как новые меры безопасности будут реализованы на практике, нужно будет смотреть после того, как режим вступит в силу.

Из того, что не было опубликовано в обращении Пушилина и уже действует на территории ДНР, в магазины «Первого республиканского супермаркета» вход теперь в масках. Как рассказывают жители ДНР, в административные здания также разрешают входить только в защитных средствах. Это то, чем раньше большинство дончан пренебрегали и даже скептически относились к тем, кто без ужесточения ограничения самостоятельно решил носить маску.

По информации от жителей ДНР, которые 31 марта ездили получать российские паспорта в Ростовской области, с 1 апреля временно приостанавливаются централизованные поездки за документами РФ.

Ещё одно нововведение — водителям такси рекомендовано два раза в день обрабатывать салон средствами дезинфекции, а также их обязали носить медицинские маски и обрабатывать руки антисептиками. До этого похожие рекомендации получили сотрудники общепита.

Сотрудники МЧС проводят дезинфекцию транспортных средств на въездевыезде возле границы с Российской Федерацией. Обеззараживать планируют в том числе и транспорт международных организаций. Например, 3 апреля должен прийти гуманитарный конвой от комитета «Красный крест», который также будет продезинфицирован при въезде в Республику со стороны Украины.

Если сравнивать с тем, какие меры предприняли правительства других стран, где значительно больше зараженных коронавирусом, то в ДНР ситуация мягче. Хотя, не стоит исключать военный аспект жизни в ДНР, особенно в условиях, когда под информационный шум о COVID-19 ВСУ решили возобновить массовые обстрелы из запрещенного Минскими соглашениями вооружения по всей линии фронта. Комендантский час на территории ДНР действует уже почти шесть лет и, скорее всего, рассчитывать на его отмену не приходится. По крайней мере, не в условиях пандемии коронавирусной инфекции.

Денис Григорюк

https://asd.news/articles/dnr/v-dnr-vveden-rezhim-povyshennoy-gotovnosti/ – цинк