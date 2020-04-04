США собрались заполнить все свои емкости дешевой нефтью

04.04.2020, 0:08, Новости дня

США намерены воспользоваться низкой ценой на нефть и заполнить все емкости, сообщил глава американского государства Дональд Трамп.

Трамп на встрече с главами крупнейших нефтяных компаний США сказал, что страна «пополняет национальные резервы» и «при таких ценах» хотела бы «заполнить все емкости, которые есть в Америке», передает РИА «Новости».

В частности, во встрече приняли участие главы Chevron и Exxon Mobil, а также вице-президент США Майкл Пенс, члены Конгресса США, представители Белого дома, передает ТАСС со ссылкой на Reuters

Президент США заявил, что президент РФ Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман «очень хотят, чтобы что-то произошло», так как нынешняя ситуация является для них «плохой».

Напомним, обвал цен произошел после того, как 6 марта участники ОПЕК+ не смогли прийти к консенсусу о необходимости дополнительного сокращения объемов добычи. Вторым фактором, влияющим на снижение стоимости, является пандемия коронавируса.