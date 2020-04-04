 

США собрались заполнить все свои емкости дешевой нефтью

04.04.2020, 0:08, Новости дня

США намерены воспользоваться низкой ценой на нефть и заполнить все емкости, сообщил глава американского государства Дональд Трамп.

Трамп на встрече с главами крупнейших нефтяных компаний США сказал, что страна «пополняет национальные резервы» и «при таких ценах» хотела бы «заполнить все емкости, которые есть в Америке», передает РИА «Новости».

В частности, во встрече приняли участие главы Chevron и Exxon Mobil, а также вице-президент США Майкл Пенс, члены Конгресса США, представители Белого дома, передает ТАСС со ссылкой на Reuters

Президент США заявил, что президент РФ Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман «очень хотят, чтобы что-то произошло», так как нынешняя ситуация является для них «плохой». 

Напомним, обвал цен произошел после того, как 6 марта участники ОПЕК+ не смогли прийти к консенсусу о необходимости дополнительного сокращения объемов добычи. Вторым фактором, влияющим на снижение стоимости, является пандемия коронавируса.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.02 / Спад сланцевой нефтедобычи неизбежен на фоне падения цен на нефть

05.02 / Украина признала неготовность к возвращению Крыма

23.02 / Путин рассказал о российском «оружии будущего»

31.03 / Введен временный запрет на экспорт из ЕАЭС круп и муки

11.03 / «Прогресс МС-17» доставили на Байконур

06.02 / Тимошенко около восьми часов с перерывами стояла у кресла Разумкова, протестуя против закона о рынке земли

23.03 / Посол РФ призвал соотечественников вернуться из Турции

03.02 / Созданы нанороботы, способные справиться с раковыми клетками

11.02 / “Богданить” – уходить в отставку так, чтобы все радовались”. Соцсети обсуждают увольнение Богдана

23.02 / За сутки коронавирусом вне Китая заразились более 200 человек

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска