Путин заявил о необходимости сократить добычу нефти на 10 млн баррелей в сутки совместно с ОПЕК+

04.04.2020, 0:06, Разное

Россия в рамках договоренностей ОПЕК+ готова объединить усилия с другими странами для совместного сокращения объемов добычи нефти на 10 млн баррелей в сутки. Об этом пояснил президент Владимир Путин на совещании по ситуации на мировом рынке нефти.

«Конечно, это все должно происходить по‑партнерски», — цитирует его РБК. По словам президента, речь идет о сокращении от того уровня добычи, который сложился до начала кризиса, то есть об уровне первого квартала 2020 года. Путин также подчеркнул, что РФ готова взаимодействовать с США по этому вопросу.

Как передает «Би-би-си», президент назвал причиной снижения цен на нефть и объемов ее добычи связанное с пандемией коронавируса сокращение производства. Также, по его мнению, на это повлияло увеличение нефтедобычи Саудовской Аравией.

В начале марта страны ОПЕК+ не смогли договориться о сокращении добычи нефти. Саудовская Аравия заявила, что будет поддерживать поставки сырья на максимальном уровне, РФ также не решила сокращать их. В результате произошел обвал мировых цен на нефть, затем стал снижаться и российский рубль.

Ранее глава Минэнерго Александр Новак анонсировал совещание стран ОПЕК+ для обсуждения решений по рынку нефти. По его словам, встреча может пройти 6 апреля в формате видеоконференции. РФ и Саудовская Аравия считают, что в сокращении добычи нефти должно участвовать как можно больше стран, в том числе государства, не входящие в альянс ОПЕК+.

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